Stiri pe aceeasi tema

- HC Dunarea Braila a anuntat, miercuri, ca meciul cu HC Zalau din Cupa Romaniei, de pe teren propriu, nu se disputa deoarece oaspetii au anuntat ca nu se prezinta, potrivit news.ro. “Cu parere de rau va anuntam ca meciul de astazi contand pentru Turul 3 – Cupa Romaniei nu se va disputa din cauza neprezentarii…

- Campioana CSM Bucuresti s-a calificat luni, in deplasare, la Turneul Final 4 al Cupei Romaniei, dupa ce a invins formatia CSM Slatina, potrivit news.ro. CSM Bucuresti s-a impus cu scorul de 34-23 (18-12).Celelalte partide din sferturi se vor juca intre Dunarea Braila – HC Zalau (13 martie),…

- In turul al III-lea al fazei județene a Cupei Romaniei, Sportul Campina a jucat in deplasare, la Malaiești, acolo unde orice, numai fotbal nu a fost. Campinenii au reclamat o duritate excesiva din partea gazdelor, jucatorii sai fiind literalmente loviți cu bestialitate.

- Dupa ce in primul tur al fazei județene a Cupei Romaniei a trecut cu 1-0, pe teren propriu de CS Șotrile , Sportul Campina a jucat duminica, 25 februarie, in turul secund, in deplasare, la Mislea, cu formația CS Scorțeni Mislea.

- HC Zalau s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins formatia CSU Stiinta Bucuresti cu scorul de 32-28 (16-10), vineri, in Sala Agronomia din Capitala. Echipa antrenata de Gheorghe Tadici a dominat jocul de la un capat la altul, condusa…

- Echipele de fotbal Dinamo Bucuresti si Levadiakos FC au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al jucatorului francez Lamine Ghezali (24 de ani) la clubul din liga secunda a Greciei, a anuntat Dinamo, marti, pe pagina sa de Facebook.Lamine Ghezali a jucat 21 de meciuri in acest sezon competitional…

- Cei cinci sportivi care au reprezentat Clubul Sportiv Municipal (CSM) și Clubul Sportiv SAMURAI OPS Sfantu Gheorghe la cea de a XVI-a ediție a Cupei Romaniei de Autoaparare, competiție din calendarul Federației Romane de Arte Marțiale, au obținut rezyltate foarte bune. La aceasta competiție de anvergura…

- Echipa feminina de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, va evolua maine incepand cu ora 16:00, contra celor de la CS Știința Bacau in turul preliminar al Cupei Romaniei. Daca va invinge formația bacauana, turdencele „vor aduce” la Turda formația de prima liga, Magura…