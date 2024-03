Stiri pe aceeasi tema

- Marți dupa-amiaza, utilizatorii din intreaga lume au fost martorii unei intamplari neobișnuite: rețelele sociale Facebook și Instagram au cazut, afectand milioane de utilizatori. In urma incidentului, utilizatorii au fost delogați automat din platforme și nu s-au mai putut reconecta. Facebook, Instagram…

- Comisia Europeana a cerut vineri Meta sa dea explicații cu privire la sistemul sau de abonamente fara reclame pe Facebook și Instagram, pe care asociațiile l-au acuzat de incalcarea normelor UE privind datele cu caracter personal, potrivit AFP.

- Gigantul tehnologic Meta, cu sediul in SUA, a anuntat luni ca utilizatorii din Uniunea Europeana vor putea in curind sa-si deconecteze intre ele conturile de Instagram si Facebook, precum si alte servicii Meta, informeaza marti agentia DPA. Acest lucru se va intimpla in anticiparea noului Digital Markets…

- Peste 2 milioane de mașini marca Tesla sunt rechemate in fabrica, dupa ce s-a descoperit ca sistemul lor de asistența pentru șofer, Autopilot, este parțial defect. Problemele au fost constatate in special la mașinile Tesla vandute in SUA care au funcția de Autopilot, lansata in 2015. Reprezentanții…

- Compania Meta, ”parintele” platformelor de socializare Facebook, Instagram și Whatsapp a publicat Widely Viewed content 2023, un raport despre activitatea utilizatorilor americani pe platforma Facebook. Raportul prezinta primele 20 cele mai apreciate pagini, postari cat și cele mai vizitate domenii…

- Datorita tehnologiei de criptare ”nimeni, inclusiv Meta, nu poate vedea ce s-a trimis sau spus, cu exceptia cazului in care alegi sa ne raportezi un mesaj”, a scris Loredana Crisan, sefa Messenger, intr-o postare pe blog insotitoare. Crisan a spus ca va dura un timp nespecificat pentru a cripta toate…