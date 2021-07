Stiri pe aceeasi tema

- Italia este noua campioana europeana. Echipa naționala a peninsulei a invins Anglia la loviturile de departajare. Nationala Italiei este noua campioana europeana, dupa ce a invins echipa Angliei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in finala…

- Nationala de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020, dupa ce a invins, scor 4-2, dupa lovituri de departajare, pe stadionul „Wembley” din Londra, in prima semifinala, selectionata Spaniei. Dupa 120 de minute, scorul a fost egal, 1-1 (0-0, 1-1). Italia a deschis scorul in minutul 60, prin…

