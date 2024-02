Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool - Chelsea, meci contand pentru etapa a 22-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 31 ianuarie, de la ora 22:15, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Formatia Liverpool s-a calificat in finala Cupei Ligii Angliei, trecand in semifinale de Fulham, informeaza news.ro.In meciul tur, la 10 ianuarie, Liverpool s-a impus acasa cu scorul de 2-1. In retur, miercuri, la Fulham, scorul a fost 1-1. Au marcat Issa Diop ’77 pentru Fulham si Luis Diaz…

- Chelsea - Middlesbrough, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din Cupa Ligii Angliei, este programat, marti, 23 ianuarie, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1.

- Chelsea - Fulham, meci contand pentru etapa a 21-a din campionatul Angliei, este programat, sambata, 13 ianuarie, de la ora 14:30, pe Stamford Bridge din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Middlesbrough - Chelsea, meci contand pentru prima mansa a semifinalelor din Cupa Ligii Angliei, este programat, marti, 9 ianuarie, de la ora 22:00, pe Riverside Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1.

- Liverpool - West Ham United, meci contand pentru sferturile de finala din Cupa Ligii Angliei, este programat, miercuri, 20 decembrie, de la ora 22:00, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.

- Chelsea - Newcastle, meci contand pentru sferturile de finala din Cupa Ligii Angliei, este programat, marti, 19 decembrie, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.

- Tragerea la sorți a optimilor de finala din Liga Campionilor a oferit mai multe momente de confuzie. De vina au fost restricțiile de țara și de grupa. Meciurile din optimile de finala se vor juca pe 13-14 și 20-21 februarie (turul) și 5-6 și 12-13 martie (returul)Finala are loc la Londra, pe Wembley,…