Mesajul fiicei lui Alexei Navalnîi: Ți-ai dat viața pentru mine, pentru mama mea, pentru Rusia Mesajul fiicei lui Alexei Navalnii Dașa Navalnaia, fiica lui Alexei Navalnii , a postat un mesaj in ziua inmormantarii tatalui sau. ”Cumva este obișnuit ca toata lumea sa spuna „parinții mei sunt modelele mele.” Totuși, in cazul meu, este adevarat . Tata, ai fost un model pentru mulți din intreaga lume. Optimismul tau și zambetul tau contagios și autentic. Curiozitatea și foamea ta de noi cunoștințe. Capacitatea ta extraordinara de a te conecta cu toata lumea. Inteligența ta. Simțul tau al umorului. Forța de caracter. Capacitatea ta de a gasi cuvintele potrivite la momentul potrivit sau o gluma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Cumva este obișnuit ca toata lumea sa spuna "parinții mei sunt modelele mele." Totuși, in cazul meu, este adevarat. Tata, ai fost un model pentru mulți din intreaga lume. Optimismul tau și zambetul tau contagios și autentic. Curiozitatea și foamea ta de noi cunoștințe. Capacitatea ta extraordinara…

- Intr-o lume in care femeile gestioneaza adesea mai multe roluri și responsabilitați, prioritizarea sportului poate fi uneori dificila. Cu toate acestea, beneficiile incluziunii exercițiilor regulate in rutina ta depașesc cu mult aspectul fizic. Fitness-ul este o unealta puternica pentru a-ți intari…

- Peste 100 de pisici moarte au fost descoperite intr-un congelator sau ingropate intr-o gradina din curtea unei case din sudul Franței. Proprietarul, un barbat de 66 de ani, spune ca a vrut sa le dea viața veșnica. Articolul „A spus ca le-a dat viața veșnica”. Peste 100 de pisici, gasite moarte intr-un…

- ”Ne-am descurcat destul de bine anul trecut, desi am avut o revizuire in scadere a valorii activelor destul de mare in primul trimestru”, a declarat duminica presedintele Foxconn, Liu Young-way, referindu-se la o reducere de valoare legata de participatia sa de 34% la producatorul japonez de electronice…

- O femeie din judetul Prahova a postat pe retelele de socializare imagini in care se vede cum o adolescenta o bate cu salbaticie pe alta intr-un parc, sub privirile mai multor persoane. Politia anunta ca a deschis o ancheta si ca le-a identificat atat pe victima, cat si pe agresoare, fiind vorba despre…

- Credința este cea care ii ajuta pe oameni cand vine vorba despre momentele dificile din viața lor, mai ales atunci cand se gandesc ca cineva le-ar fi pus gand rau. O rugaciune catre Sfanta Maria le vine in ajutor. Se spune ca dezleaga blesteme și ii scapa pe oameni de necazuri.

- De decenii, numeroși cercetatori și oameni obișnuiți se intreaba daca exista in Univers și alte forme de viața inteligenta in afara de cea de pe Pamint (daca o astfel de viața poate fi numita inteligenta). Intr-o zi a fost formulat așa-numitul paradox Fermi. Esența sa este urmatoarea: daca Universul…

- Este cazul sa ne implicam mult mai mult, dragi telespectatori in creșterea și educarea acestei noi generații, care traiește pe rețelele de socializare și care este ofensata din orice. Recent, am citit o carte foarte interesanta, ce poarta semnatura lui Philip Mamalakis, teolog și psiholog, deținator…