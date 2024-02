Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile au avut loc mai multe episoade de vandalizari ale camioanelor de catre protestatarii francezi. Iar tate acestea se intampla cu politistii si jandarmii de fata. Fortele de ordine nu intervin. Astfel, soferii de pe TIR din Romania, care transporta produse alimentare pe teritoriul Frantei,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Mures a informat astazi ca politistii Sectiei 3 Politie Rurala Raciu au fost sesizati in aceasta dimineața cu privire la faptul ca, la o locuinta din Campenita, doua persoane au fost gasite decedate. La fata locului s-a deplasat echipa operativa formata din politisti…

- O fetița de trei ani din Iași care a ajuns la spital in stare grava impreuna cu sora ei mai mare, dupa ce mama lor le-a spalat pe cap cu o substanța toxica, folosita la animale, a intrat in moarte cerebrala. ”Fetița este in continuare cu stare generala extrem de grava. Este intubata, cu coma gradul…

- Temperaturi de vara in plina iarna in vestul Europei. Spania, Franta si Portugalia traverseaza un val de caldura care ii face pe oameni sa verifice data din calendar si, in unele cazuri, sa se indrepte spre plaje. Au fost 30,7 grade astazi in regiunea Valencia, care poate fi un nou maxim european pentru…

- Descoperire șocanta in Caraș Severin, acolo unde o mama și fiul ei au fost gasiți fara suflare in locuința lor din orașul Bocșa. Potrivit informațiilor, o vecina a celor doi a anunțat poliția.

- Procurorii francezi au deschis o ancheta pentru omucidere, dupa ce cinci cadavre au fost gasite intr-un oras, la nord-est de Paris, potrivit AFP, citata de News.ro. Potrivit presei locale, victimele sunt o femeie si cei patru copii ai acesteia. Cadavrele lor au Cadavrele lor au fost gasite in orasul…

- Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte, cu semne de violenta pe corp, intr-o locuinta din localitatea brasoveana Hoghiz. Cadavrul mamei a fost descoperit in curtea casei, iar cel al fiicei, care avea 25 de ani, a fost gasit in casa, scrie News.ro. Anchetatorii au mai multe ipoteze, insa pana…

- Un baiat britanic despre care nu se mai știa nimic de șase ani a fost gasit miercuri dimineața intr-o regiune din sud-vestul Franței, a declarat joi un purtator de cuvant al autoritaților regionale pentru CNN.Alex Batty nu a mai fost vazut de la varsta de 11 ani, dupa ce a fost dus in vacanța in Spania…