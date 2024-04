Stiri pe aceeasi tema

- Crima șocanta in Argeș! Un barbat și-a ucis cu sange rece soția. Aceasta a murit, dupa ce a fost lovita cu ciocanul de batut șnițele. Cea care a anunțat poliția a fost chiar mama criminalului, ingrozita de ceea ce s-a intamplat.

- Un barbat din Curtea de Argeș a fost arestat marți, 9 aprilie, pentru ca și-a ucis soția lovind-o fara mila cu ciocanul de șnitele. Femeia, pe nume Mihaela, avea 39 de ani și era asistenta medicala la spitalul din oraș. Agresiunea a avut loc sambata, 6 aprilie, in locuința cuplului. Soțul, baut fiind,…

- O crima ingrozitoare a a avut loc zilele trecute la Curtea de Argeș. Un barbat a fost arestat dupa ce și-a omorat partenera intr-un mod brutal, folosind ciocanul de șnițele. Citește și: Un roman a murit in urma unei explozii la o hidrocentrala din Italia Tragedia s-a petrecut sambata, 6 aprilie, in…

- O adolescenta de 15 ani a avut un sfarșit tragic. Sara a murit dupa ce a cazut de la etajul 8 al unei cladiri. Moartea ei a lasat multa durere in sufletele prietenilor ei, care nu știau cu ce probleme se confrunta. Pe rețelele de socializare au aparut o mulțime de mesaje de durere.

- Andreea și-a gasit sfarșitul la varsta de 21 de ani, dupa ce a fost ucisa cu sange rece de propriul ei iubit. Mesaje de durere in memoria studentei la Medicina. Tanara a fost descoperita injunghiata.

- Florin Dița a murit in urma cu cateva zile, in accidentul rutier cumplit din Vrancea. Moartea lui a lasat in urma multa durere, mai ales in cazul mamei sale, care este distrusa de suferința. Dupa accidentul rutier, femeia nu mai reușește sa iși gaseasca liniștea și a transmis mesaje dureroase pe rețelele…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a auvt un sfarșit tragic. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții IPJ Argeș, acesta a fost lovit mortal de un tren in zona barierei CNCD din Pitești.

- Un barbat a avut parte de un sfarșit tragic! Romanul, in varsta de 55 de ani, s-a stins din viața intr-o padure din staținea Baile Olanești, in județul Argeș. Ce au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Valcea.