- Explozie intr-un bloc din Craiova: o persoana a murit, iar alte 3 au ajuns la spital, dupa ce etajul 1 s-a prabușit. A fost activat Planul Rosu de Interventie. Explozie neurmata de incendiu intr-un bloc din municipiul Craiova, miercuri seara, fiind activat Planul Rosu de Interventie, anunta ISU Dolj.…

- O femeie din Argeș a fost ucisa de soț cu ciocanul de batut șnițele. Mihaela și partenerul ei s-au casatorit in 2019, iar apropiații o plang pe femeie, care a incercat pana in ultima clipa sa se salveze.

- Scaderea IRCC este o veste buna pentru cei cu credite ipotecare, dar este important ca debitorii sa fie informați și sa analizeze toate opțiunile disponibile. Indicele de referința pentru creditele consumatorilor (IRCC) a scazut la 5,9% pe an de la 5,97%, conform datelor publicate vineri de Banca Naționala…

- Un barbat care urma sa vina in Romania, la familie, a murit marți dimineața. Era plecat la munca in Italia, atunci cand a sfarșit tragic. Inițial, s-a spus ca ar fi vorba despre un accident de munca, asta pentru ca s-a stins din viața in timp ce incarca TIR-ul, intr-o parcare.

- Sfarsit tragic in cazul femeii in varsta de 38 de ani din Dej, disparuta de acasa inca de duminica. Aceasta a fost gasita fara suflare pe un camp din Ocna Dej. A fost cautata neincetat de familie, autoritati dar si de voluntari, iar in aceasta dimineata trupul acesteia a fost descoperit de cateva persoane…

- Un accident feroviar a avut loc, marti, in judetul Bistrita Nasaud, unde un tren regio a lovit un tanar de 23 de ani. In urma evenimentului, barbatul a murit. Trenul a inregistrat peste jumatate de ora de intarziere. Accidentul a avut loc pe raza municipiului Bistrita. „Din primele date, trenul regio…

- Sfarșit tragic pentru doi muncitori romani in Franța! Un zid s-a prabușit peste eiDoi muncitori romani, un tata și un fiu in varsta de 52 și, respectiv, 21 de ani, au murit joi pe șantierul de construcție a unei case din Istres (Bouches-du-Rhone), a aflat AFP de la procuratura, confirmand o informație…