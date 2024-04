Stiri pe aceeasi tema

- Cine este Sara, adolescenta de 15 ani care a murit, dupa ce a cazut de la etajul 8, in Brașov. Tanara ar fi consumat alcool și ar fi fost la o petrecere la verișoara ei. Ce au spus apropiații despre tragedie.

- In inima Brașovului, un incident tragic a tulburat liniștea orașului. O adolescenta a murit, dupa ce a cazut de la etajul 8 al unui bloc de locuințe. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

- Andreea și-a gasit sfarșitul la varsta de 21 de ani, dupa ce a fost ucisa cu sange rece de propriul ei iubit. Mesaje de durere in memoria studentei la Medicina. Tanara a fost descoperita injunghiata.

- Un barbat de 28 de ani a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuit. Incidentul a avut loc sambata noaptea, pe 10 martie. Unul dintre prietenii victimei a dezvaluit, pentru UNIMEDIA, ca victima se certase cu iubita cateva zile mai devreme și avea o stare emoționala precara.

- In plus, aceasta acuza faptul ca batranul era deja inregistrat la acest spital și ca știa diagnosticul lui, deci și ce medicație ar fi trebuit sa urmeze. In schimb, batranul a avut parte de un tratament inuman din partea cadrelor medicale, ba chiar o asistenta a țipat la acesta și s-a plans ca trebuia…

- In exclusivitate pentru Star Magazin de la Antena Stars, Cristina Spatar a marturisit ca se confrunta cu probleme grave. Artista are dureri, iar de trei saptamani trece prin momente grele. Vedeta a fost nevoita sa-și anuleze concertele. Iata ce a pațit cantareața!

- O adolescenta aflata sub influența alcoolului a cazut de la etajul doi al internatului Liceului cu Program Sportiv din Roman. La fața locului au ajuns cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța Neamț, care i-au acordat primul ajutor, tanara fiind preluata și transferata apoi la Iași. Ancheta…