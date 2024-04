Stiri pe aceeasi tema

- Ea este Sara, adolescenta de 15 ani care a cazut de la etajul opt la o petrecere, in BrașovSara este tanara, in varsta de 15 ani, din Brașov, care a murit sambata noapte dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care se afla la o petrecere.

- Rudelor liderului defunct al opozitiei ruse Aleksei Navalnii li se refuza accesul la cadavrul acestuia - de trei zile -, denunta luni echipa acestuia, care precizeaza ca mama acestuia ”nu este autorizata” sa in morga in care s-ar putea afla cadavrul, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Mama lui Aleksei…

- O adolescenta aflata sub influența alcoolului a cazut de la etajul doi al internatului Liceului cu Program Sportiv din Roman. La fața locului au ajuns cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța Neamț, care i-au acordat primul ajutor, tanara fiind preluata și transferata apoi la Iași. Ancheta…