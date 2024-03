Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dupa amiaza, Poliția Timiș a fost sesizata despre faptul ca o persoana a fost descoperita decedata intr-un apartament de pe bulevardul Dragalina din Timișoara. Alarma a fost data de doua tinere studente la medicina care locuiau, cu chirie, impreuna cu o a treia fata in apartamentul de langa gara.…

