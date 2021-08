“Mergi prin stepă şi deodată în faţa ochilor îţi apare…”. Ce au lăsat în urmă soldații plecați la rugăciune Un tanc T-90 de lupta modern, aparent in buna stare, a fost descoperit abandonat pe un teren viran din Rusia de catre localnicii care aruncau gunoiul. Unul dintre ei a facut fotografii și le-a distribuit pe rețelele de social media. Este vorba despre cel mai modern blindat aflat in dotarea fortelor terestre si a infanteriei marinei ruse. Potrivit unor surse neoficiale, tancul ar fi fost lasat acolo de soldatii recruti din Cecenia care plecasera sa-si faca rugaciunea musulmana. Blindatul a fost descoperit intamplator in zona unui aeroport dezafectat in orasul Volgograd (sud-vestul Rusiei), a relatat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

