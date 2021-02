Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a reiterat luni ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie, deoarece conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii. "Noi am spus, si presedintele Romaniei a spus, ca vom lua o decizie ferma pe 2 februarie. Urmarim pana in acel moment ce…

- Sistemul de sanatate fragil al Portugaliei se afla sub presiune tot mai mare din cauza creșterii ingrijoratoare a infecțiilor cu coronavirus. Portugalia a raportat sambata 10.947 de cazuri noi și 166 de decese, cel mai grav bilanț de la inceputul pandemiei, relateaza Mediafax. In același timp Romania…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in urmatorii ani sistemul de sanatate va beneficia de o alocare totala de aproape 7,5 miliarde de euro, bani proveniti din finantari europene. "Evenimentul de astazi este un eveniment in care se semneaza contractele de finantare pentru dotarea a 10 spitale din municipiul…

- Premierul Ludovic Orban a participat, luni, la semnarea contractelor de finanțare din fonduri europene a 10 proiecte ce vor fi implementate de spitale din București, cu scopul de a crește capacitatea de raspuns la criza sanitara provocata de COVID-19. Premierul a spus ca s-a reușit obținerea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține o declarație de presa dupa intalnirea avuta, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu mai mulți specialiști din strainatate. Intalnirea a avut loc in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus. „Am abordat modul de intreținere, un aspect esențial intr-o…

- Romania se lupta de aproape un an in lupta cu coronavirus, iar de atunci peste 300.000 de persoane s-au infectat cu virusul din China și alte cateva mii au murit in urma depistarii pozitive. Alexandru Rafila a anunțat cand va ajunge primul vaccin anti-COVID in Romania!

- Alianta Pacientilor Cronici din Romania (APCR) condamna ferm sistemul de sanatate, dar si „politrucii care etaleaza la TV-uri solutii imediate, dar de fapt nu se intampla nimic”. Pacientii considera ca sistemul de sanatate este „o rana deschisa”.

- Sistemul sanitar romanesc va trebui recladit efectiv din temelii imediat ce efectele pandemiei de COVID-19 nu vor mai fi resimțite. Insași aceasta perioada care deja dureaza de opt luni a identificat in domeniul sanatații lipsurile de resursa umana, de protocoale interne si publice și mai ales pe cele…