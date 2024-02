Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce prioritatea Ministerului Justiției este aducerea in Romania a infractorilor care se sustrag executarii pedepsei cu inchisoarea, Curtea de Apel Galați a respins cererea autoritaților din Marea Britanie de transferare in țara a unui roman condamnat in Regat. La Palatul Justiției din Galați…

- Un document al Curții de Conturi trimis Președinției, Parlamentului, Guvernului și Ministerului Sanatații, pune un diagnostic ingrijorator sistemului spitalicesc romanesc. Este vorba despre un raport care face o analiza riguroasa a managamentului resurselor umane și infrastructurii spitalicești in Romania,…

- In programul „Masa calda” ar fi trebuit sa fie incluse circa 1.000 de școli, dar in realitate, anul acesta, in 2023, au intrat in program doar 450 de unitați de invațamant (acestea fac parte din programul pilot), doar ele beneficiaza de o masa calda. Restul de 550 de școli urmeaza sa intre in program…

- Federatia Silva, organizatie sindicala si profesionala reprezentativa la nivelul sectorului silvic din Romania, a solicitat interventia Presedintelui Romaniei si Avocatului Poporului, pentru sesizarea Curtii Constitutionale, cu privire la neconstitutionalitatea Proiectului de Lege privind sistemul public…

- Guvernul va dezbate in ședința de azi Legea pensiilor și cea care prevede plafonarea plaților cu bani gheața. Miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul legii sistemului public de pensii si proiectul de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei…

- In sedinta Executivului, de joi, se va afla in analiza proiectul legii sistemului public de pensii si proiectul de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Guvernul precizeaza in expunerea de motive ca au fost modificate si completate prevederile Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea…