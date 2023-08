Medicamentul experimental pentru leziuni ale măduvei spinării Un nou medicament, dedicat leziunilor maduvei spinarii, a trecut cu succes primele teste facute pe om, dovedindu-se sigur și tolerabil. Un studiu nou al Institutului de Psihiatrie, Psihologie și Neuroștiințe (IoPPN) de la King’s College London (KCL) a demonstrat ca noul tratament medicmentos cu administrare orala destinat leziunilor maduvei spinarii (LMS/SCI) este sigur și tolerabil de catre pacienți. Primele teste clinice au aratat ca medicamentul, numit KCL-286, care acționeaza prin acrivarea receptorului beta al acidului retionoc (RARb) in coloana vertebrala pentru a promova recuperarea, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

