Medicamentele expirate de la populație, colectate și eliminate de spitale Medicamentele expirate sau nefolosite, care provin de la populație, vor fi colectate la spitale publice sau private. Aceste spitale au obligația sa le preia și sa le elimine definitiv. Este ceea ce prevede Legea privind reforma in domeniul sanatații in legatura cu gestionarea medicamentelor expirate sau nefolosite, promulgata de președintele Klaus Iohannis. Potrivit prevederilor Legii, medicamentele expirate sau neutilizate sunt considerate deșeuri periculoase. Pe ambalajul acestora va fi menționat ”Medicamentele expirate și/sau neutilizate trebuie returnate la spitale publice sau private”. Costurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea promulgata de catre seful statului are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 95/2006, in sensul instituirii posibilitatii infiintarii farmaciilor universitare de catre universitatile de medicina si farmacie acreditate, destinate desfasurarii activitatii didactice si…

- Legea prin care medicamentele expirate si cele neutilizate vor putea fi duse in puncte de colectare amenajate in curtile spitalelor a fost promulgata, marți, de presedintele Klaus Iohannis. Aceasta prevede ca medicamentele expirate si cele neutilizate sunt considerate deseuri periculoase si populatia…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat din nou decizia privind legea cumulului pensie-salariu pentru data de 3 octombrie. Este a doua oara cand se intampla acest lucru, dupa amanarea din data de 26 iulie. Pe 29 iunie, Curtea Constitutionala a fost sesizata de Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Medicamentele expirate si/sau neutilizate provenite de la populatie vor fi colectate la spitale publice sau private, care sunt obligate sa le primeasca in scopul eliminarii lor finale, conform proiectului de lege adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Costurile pentru…

- Medicamentele expirate si cele neutilizate vor fi considerate deseuri periculoase. Populatia va fi avertizata in acest sens. Legea reexaminata a fost adoptata, miercuri, de Parlament. Legea, adoptata de Camera Deputaților cu majoritate de voturi, are ca obiect de reglementare modificarea si completarea…

- Populatia va fi avertizata in legatura cu medicamentele expirate si cele neutilizate, considerate deseuri periculoase.Legea adoptata cu majoritate de voturi miercuri in Camera Deputaților prevede introducerea obligativitatii unei mentiuni exprese in continutul materialelor publicitare pentru medicamente…

- Ministerul Educației propune, printr-un proiect de ordin aflat in consultare publica aplicarea unor masuri tranzitorii in perioada care urmeaza pentru invațamantul preuniversitar și cel superior. Este vorba despre ORDIN-ul privind aprobarea unor masuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului national…

- In Ucraina, este exclusa organizarea de alegeri legislative in octombrie, dupa ce Parlamentul a votat, joi, pentru prelungirea legii martiale cu inca 90 de zile, pana la 15 noiembrie. Legea interzice barbatilor cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani sa paraseasca tara și a fost introdusa la 24 februarie…