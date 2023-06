Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de familie, care are cabinet in comuna Corbu, a fost trimis in judecata pentru savarsirea a trei infractiuni de fals informatic si alte doua de luare de mita, a informat, marti, Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.

- Precizam ca trimiterea in judecata reprezinta o etapa din cursul procesului penal, reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual adecvat de administrare a probatoriului, activitati care nu pot, in nici o situatie, sa infranga principiul constitutional al prezumtiei…

- Sociologul Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2, dupa ce a refuzat sa ii fie prelevate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange, in urma unui control in trafic efectuat de politistii…

- Potrivit unor surse din ancheta, pe numele doctorului au existat doua dosare la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Unul pentru amenintare, iar celalalt a fost deschis in cazul unei paciente gravide al carei bebeluș a murit. Din aceasta cauza, medicul suferea de depresie și timp de un an…