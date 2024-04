Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand a fost trimisa in judecata in dosarul in care e acuzata ca s-a numit singura manager intr-un proiect cu fonduri europene. Dosarul a fost deschis, dupa ce Agenția Naționala de Integritate a reclamat-o ca s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri printr-un proiect european.„In…

- Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost trimisa in judecata in dosarul in care Agenția Naționala de Integritate a acuzat-o ca ”s-a numit pe sine” manager de proiect cu fonduri europene, poziție care i-a adus majorari ale indemnizațiilor lunare in valoare totala de 18.720 lei, informeaza…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost trimisa de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 in judecata fix in ziua in care iși depune candidatura pentru un nou mandat. Clotilde Armand califica acest dosar drept ”un caz penibil, cu acuzații ridicole” și il acuza pe liderul PSD, Marcel Ciolacu,…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost trimisa de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1in judecata fix in ziua in care iși depune candidatura pentru un nou mandat. Procurorii acuza ca primarul a semnat o dispoziție prin care s-a numit managerul unui proiect pe fonduri europene și a…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au explicat evoluția dosarului in care Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, este inculpata pentru semnarea unor documente prin care și-a majorat veniturile cu peste 18.000 de lei.

- Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost pus sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 intr-un dosar in care a fost inculpat pentru conducere fara drept. Concret, procurorii acuza ca Morega a condus pe mai multe artere principale ale Capitalei precum…

- Antrenorul de inot de la Clubul Sportiv Dinamo acuzat ca a violat o fetița de 7 ani a fost trimis in judecata. Barbatul de 20 de ani se afla in arest preventiv. Fostul antrenor de inot de la clubul sportiv Dinamo a fost dus luni la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2. Procurorii au decis…