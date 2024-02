Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o seara plina de emoții și suspans, echipele de pe primul și al doilea loc din Campionatul Național de Volei Feminin, Divizia A1, s-au intalnit pe parchetul salii Rapid, din Capitala. CS Rapid București, echipa de pe primul loc, era considerata favorita, insa voleibalistele Clubului Sportiv Municipal…

- Superliga a revenit cu prima etapa din 2024, o etapa in care s-au marcat 27 de goluri, iar Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat echipa etapei cu numarul 22. Sepsi a reușit scorul campionatului, 6-0 impotriva lui Poli Iași, Rapid a revenit de la 1-3 cu FCU Craiova și a caștigat, U Cluj a fost…

- Dupa vizitele medicale facute la un cabinet de medicina sportiva din Baia Mare, componenții echipei de fotbal de la CSM Olimpia Satu Mare au efectuat marți dimineața un prim antrenament din 2024 la baza sportiva ”LPS-Dinamo”.

- LA START… Cu o tradiție de peste 10 ani, “Winter Cup” Vaslui a devenit cea mai importanta competiție de fotbal in sala din zona Moldovei. In acest an, ediția a XI-a va fi structurata pe trei categorii de varsta, Open, Juniori U19 și Old-Boys (peste 39 de ani) și se va disputa pe durata a […] Articolul…

- Claudiu Niculescu (47 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, in prezent antrenor la Șelimbar, a vorbit despre situația Superligii. FCSB este liderul Superligii, cu 44 de puncte obținute in 21 de etape. Principala urmaritoare a roș-albaștrilor este CFR Cluj, care are cu 8 puncte mai puțin dupa același…

- Pariurile sportive fac parte din viața noastra, cu destui oameni care iși fac predicțiile și plaseaza pariuri sportive online ca pe un hobby. Și sfaturile de pariere sunt o parte integranta a experienței de pariere online. Acestea pot fi instrumente extrem de utile care va pot indrepta in direcția corecta…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau au pus in aplicare cinci mandate de percheziție, la domiciliile unor tineri banuiți de comiterea infracțiunilor de tentativa la omor și violare de domiciliu. Doi dintre tineri au fost reținuți…

- COMPETIȚIE… De joi pana duminica, Sporting Tigers Vaslui organizeaza ediția a patra a turneului de fotbal juvenil “Turneul Tigrilor”. Competiția reunește 40 de echipe, provenite de la 23 de cluburi din Romania și Republica Moldova. Peste 400 de copii de la patru categorii de varsta se intrec in acest…