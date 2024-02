Stiri pe aceeasi tema

Echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a disputat primul meci din acest sezon de pregatire pe teren cu iarba, jucand sambata la baza sportiva Campus al Facultății de la Debrecen impotriva formației de Liga a 3-a din Ungaria, DEAC. Baieții noștrii s-au acomodat repede, și au…

Aflat in cea mai buna perioada de la venirea lui in campionatul Italiei (2021), Dennis Man a avut un sezon foarte bun la echipa lui

Sambata, pe o superba zi de primavara, pe sinteticul de la "LPS-Dinamo" s-a jucat amicalul intre doua echipe de frunte din Liga 3, CSM Olimpia Satu Mare – locul 2 in Serie 10 și FC Bihor Oradea, lider detașat in Serie 8.

O ampla dezbatere, dublata de protestele opoziției, se poarta in Ungaria dupa ce președintele țarii, Katalin Novak, și ministrul Justiției, Varga Judit, au demisionat. Demisia lor a survenit in urma grațierii unui codamnat acuzat de pedofilie.

Sportivii pregatiți de Sensei Vasile Pricob se pregatesc intens in aceste zile, pentru selecția in vederea definitivarii lotului național care va participa la Campionatul European SKDUN, care va avea loc in perioada 12-14 aprilie 2024 in Debrecen (Ungaria). Selecția va avea loc in data de 17 februarie…

Intalnirea Universitatea Craiova - Universitatea Cluj gasește cele doua echipe cu stari de spirit diferite. Primele doua meciuri din etapa a 25-a a Superligii au fost programate vineri, 9 februarie 2024.

O noua victorie pentru David Popovici! Sportivul s-a calificat astazi in prima finala de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt. Reprezentantul Romaniei s-a calificat pe locul al șaselea, la o mica distanța fața de Ungaria. Caștigarea probei de bazin scurt este o premiera pentru David Popovici,…