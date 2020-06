Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea starii de alerta s-a impotmolit in Parlament din cauza unui cuvant, generand o dilema juridica. In adresa prin care Guvernul a trimis Hotararea la Parlament, premierul Ludovic Orban scrie ca este pentru „informare”. In ședința conducerilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, aflata…

- Guvernul a anunțat, sambata, ca premierul Ludovic Orban a achitat doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei – 2.500 lei pentru nepurtarea maștii de protecție in incinta și 500 de lei pentru fumat in spațiu inchis. Conform unor surse citate de Digi24.ro, premierul s-a dus singur la secția de poliție…

- Guvernul va avea urmatoarea sedinta miercuri sau joi, pe ordinea de zi fiind pregatirea actelor normative pentru perioada de dupa 1 iunie, a declarat, duminica, premierul Ludovic Orban la inaugurarea Muzeului Național „Bratianu”, cand a și participat simbolic la ritualul plantarii unui copac. “Miercuri…

- Guvernul a instituit starea de alerta in Romania incepand cu 15 mai, dupa un artificiu legislativ menit sa evite un posibil vid normativ, cauzat de elaborarea prea tarzie de catre Guvern a proiectului de lege privind starea de alerta, adoptat, miercuri seara, de Parlament, ce trebuia promulgat de președintele…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca elevii care dau Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor fi in siguranța și nu se vor infecta cu coronavirus. „Noi avem o legislația, copiii s-au pregatit ani buni pentru aceasta forma de evaluare. (…) Practic, copiii s-au pregatit pentru examene și prin lege ele le…

- Sorin Roșca Stanescu La mult timp dupa ce am solicitat insistent crearea unei scheme de ajutor pentru jurnaliști și pentru casele de presa, prea tarziu, Ludovic Orban a decis ca Guvernul sa le arunce jurnaliștilor o ciozvarta. Aparent, suma pusa in joc pare impresionanta. 200 de milioane de lei. Dar…

- Ultimul subiect de discordie intre Palatul Cotroceni și palatul Victoria este acordul intre ministrul de Interne, Marcel Vela, și Biserica Ortodoxa, acord care a pus paie pe foc tensiunilor acumulate in ultimul timp intre președintele Iohannis și premierul Ludovic Orban. Iohannis a criticat extrem de…

- Profesorii nu vor fi afectați de noul cadru pe care Guvernul il gandește pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de șomaj tehnic, scrie hotnews.ro. „(…) in ceea ce privește profesorii, mai ales ca este nevoie de o creștere a activitații profesorilor…