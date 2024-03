Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana a mentinut dobanda cheie la un nivel record de 4%, in timp ce si-a revizuit prognoza pentru inflatia din 2024 la 2,3%, de la 2,7%. De asemenea, BCE a mai spus ca cresterea economiei zonei euro va fi mai slaba decat se astepta anterior in acest an, de 0,6%. Pietele, care deja…

- Bursa locala s-a apreciat luna trecuta cu 2,4% prin indicele BET, ajuns la 15.891 de puncte pe 29 februarie, dupa ce atinsese anterior un nou maxim istoric. A fost cea mai buna evolutie pentru BET in a doua luna a anului din februarie 2019, cand dinamica a constat intr-un avans de 10,4%. Bursa locala…

- BET, indicele de referinta al Bursei de Valori Bucuresti, s-a apreciat miercuri, 21 februarie cu 1,1% la 15.888,48 puncte, un nou maxim istoric, deci peste precedentul record de 15.803 puncte din 15 ianuarie.

- ”Piata de capital din Romania a inceput anul 2024 cu noi recorduri in ceea ce priveste capitalizarea companiilor listate si nivelul indicelui principal BET si a continuat astfel dinamica pozitiva din anul precedent, caracterizat de performante record pe multiple paliere. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie,…

- Cu 0,29% s-a apreciat BET, indicele de referinta al Bursei de Valori Bucuresti, in prima sedinta de tranzactionare de saptamana aceasta, la 15.741,9 puncte, aproape de maximul de 15.803 de puncte de la jumatatea lunii trecute, scrie Ziarul Financiar.

- Indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti a inregistrat marti cea mai buna sedinta de tranzactionare din septembrie anul trecut, urcand cu 1,56%, conform datelor BVB, citate de Ziarul Financiar.

- Indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti a inregistrat marti cea mai buna sedinta de tranzactionare din septembrie anul trecut, urcand cu 1,56%, conform datelor BVB, citate de Ziarul Financiar.Benchmark-ul a fost tras in sus de emitenti precum Electrica (4%), Banca Transilvania (4%),…

- Indicele de referinta BET al Bursei de la Bucuresti s-a apreciat cu 0,9% in sedinta de marti,ajungand in a cincea zi de tranzactionare din acest an la o noua valoare istorica, de 15.610 puncte, arata datele agregate de Ziarul Financiar de la BVB.