- BET, benchmark-ul Bursei de Valori Bucuresti, a crescut vineri,2 februarie 2024 cu 0,1% la 15.640,7 puncte, inregistrat a cincea sedinta consecutiva pe plus. Astfel, fata de nivelul de vinerea trecuta, BET s-a apreciat cu 3,4%.Cele mai ridicate randamente din BET au fost inregistrate astazi de Aquila…

- Indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti a inregistrat marti cea mai buna sedinta de tranzactionare din septembrie anul trecut, urcand cu 1,56%, conform datelor BVB, citate de Ziarul Financiar.Benchmark-ul a fost tras in sus de emitenti precum Electrica (4%), Banca Transilvania (4%),…

- Bursa de la Bucuresti a crescut joi, cu 0,32% prin indicele principal BET, care a stabilit astfel un nou record de 15.732,5 puncte, dupa doua zile consecutive in care a marcat maxime istorice, conform BVB, citat de Ziarul Financiar.

- Indicele de referinta BET al Bursei de la Bucuresti s-a apreciat cu 0,9% in sedinta de marti,ajungand in a cincea zi de tranzactionare din acest an la o noua valoare istorica, de 15.610 puncte, arata datele agregate de Ziarul Financiar de la BVB.

- ”Valoarea de piata a tuturor celor 371 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) atat pe Piata Reglementata (PR), cat si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT), a depasit in premiera nivelul de 301 de miliarde lei la finalul primelor 11 luni ale acestui an. Din aceasta cifra,…

- Indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a depasit pentru prima data pragul de 17.000 puncte, transmite DPA, potrivit Agerpres. Joi dimineata, indicele principal DAX 40 a urcat cu 1,4%, ajungand la 17.002 puncte, dupa ce miercuri Rezerva Federala a SUA (Fed) a mentinut rata dobanzii la…

- Indicele regional Stoxx 600 a crescut cu 0,6% pana la inchidere, actiunile miniere inregistrand o schimbare brusca de directie, pentru a urca cu 1,6%. Componenta automobilelor a crescut, de asemenea, cu 2,2%, in timp ce actiunile de petrol si gaze au scazut cu 0,9%. Indicele blue chip DAX al Germaniei…