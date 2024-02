Mașinile mai vechi de 15 ani, la casat. Obiectivele ambițioase ale UE Mașinile mai vechi de 15 ani ar urma sa nu mai poata sa fie reparate, ci sa ajunga la casat sau cel puțin așa suna obiectivele ambițioase ale Uniunii Europene (UE). UE are un plan extrem de ambițios cu privire la mașinile mai vechi de 15 ani, care este fixat prin Programul ”Green Deal” și vizeaza reducerea emisiilor de carbon. Acesta este parte a pachetului ”Fit for 55”, fiind masura care vizeaza eliminarea din trafic a mașinilor pe combustie interna, acestea fiind considerate și cele mai poluante. Deocamdata, totul este la stadiul de regulament, insa se va introduce noțiunea de „vehicul rezidual”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

