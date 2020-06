Stiri pe aceeasi tema

- Cei care joaca Fortnite au observat un amanunt ciudat, respectiv ca au disparut masinile de politie odata cu ultimul update al jocului. E felul in care Epic Games incearca sa raspunda la protestele Black Lives Matters impotriva violentei politiei.Compania spune ca nu e vorba de o atitudine…

- Ministrul american al sanatații, Jerome Adams, a avertizat ca protestele de zeci de mii de oameni pot genera noi focare de infecție, in pofida faptului ca majoritatea participantilor poarta masti. Numarul de cazuri de coronavirus in Statele Unite a depașit 1,8 milioane, iar peste 106 mii de…

- Cele mai emotionante imagini de la protestele din America A trecut mai bine de o saptamana de cand George Floyd, un barbat de culoare, a fost ucis cu brutalitate de un politist din Minneapolis. Acest tragic eveniment a adus dupa sine proteste in mai bine de 40 de orase din Statele Unite, dar si in alte…

- Protestele izbucnite dupa uciderea lui George Floyd sunt atât „alarmante” cât și „enorm de importante”, dar e puțin probabil ca revoltele civile în desfașurare sa aiba un impact semnificativ asupra piețelor financiare, au declarat marți o serie de analiști financiari…

- Rusia și China inunda social media cu conținut care vizeaza tulburarile și violența in curs de desfașurare in Statele Unite, potrivit unei analize a postarilor recente de Twitter facuta de specialiștii POLITICO. Scopul, potrivit experților in dezinformare, este acela de a promova neincrederea pe ambele…

- Compania spațiala SpaceX va lansa miercuri prima sa misiune cu astronauți la bord Zborul realizat de compania lui Elon Musk este unul pentru NASA. Agenția americana trimite doi noi astronauți pe Stația Spațiala Internaționala, la bordul unei capsule Crew Dragon, propulsata de o racheta Falcon 9, ambele…

- Producatorul de cosmetice Coty a anuntat vineri ca a demarat productia de gel hidro-alcoolic care este folosit ca si dezinfectant pentru maini pentru a ajuta la combatarea virusului Covid-19, iar produsele vor fi oferite gratuit si distribuite catre personalul medical si de urgenta care se confrunta…