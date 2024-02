Stiri pe aceeasi tema

- Apple da, dar tot Apple ia inapoi, in cazul update-ului iOS 17.4. Utilizatorii de iPhone din Uniunea Europeana vor avea, in sfarșit, posibilitatea de a instala magazine de aplicații alternative la App Store, dar Apple confirma ca odata cu aceasta schimbare, va elimina una dintre capabilitațile disponibile…

- Compania Disney a anunțat ca va investi 1,5 miliarde dolari in Epic Games, celebra pentru jocul video Fortnite, ideea fiind ca mai multe personaje Disney sa fie prezente in jocurile video. Este cea mai mare investiție pe care Disney o face in domeniul jocurilor video.

- Incepand cu luna martie, Apple ar trebui sa deschida magazinul de aplicații de pe iPhone, App Store, nu doar pentru a permite plata prin metode alternative, ci și pentru a putea instala aplicații din alte surse . Se pare insa ca planurile Apple sunt diferite fața de ceea ce se așteptau utilizatorii…

- Noua facilitate, numita Stolen Device Protection, incearca sa mentina securitatea datelor personale in cazul iPhone-urilor furate. In cazul furtului unui iPhone, noua functie permite utilizatorului sa blocheze accesul fortand folosirea autentificarii biometrice, prin intermediul altui dispozitiv Apple…

- Hoții fura telefoanele iPhone, parolele de acces și mii de dolari din conturile bancare ale victimelor, relateaza Wall Street Journal. Unul dintre hoții care au ajuns acum la inchisoare a explicat cum s-a folosit de o vulnerabilitate a software-ului utilizat de Apple ca sa puna la cale o schema prin…

- Epic Games, creatorul jocului Fortnite, a avut caștig de cauza intr-un proces antitrust privind piața de aplicații Google Play a companiei Alphabet, a declarat luni directorul executiv al Epic, la cateva ore dupa ce juriul federal a preluat cazul, scrie The Guardian.„Victorie asupra Google! Dupa 4 saptamani…

- Dupa ce a pierdut, in mare, lupta cu Apple, Epic se bucura acum de o mare victorie in fata Google, desi este vorba doar despre o victorie in prima instanta. Dupa mai multe saptamani de pledoarii, marturii si deliberari, juriul a decis in favoarea producatorului jocului Fortnite. Conform deciziei juriului,…

- iPhone-urile sunt, in general mai sigure pentru utilizatorii de rand, intrucat Apple nu permite instalarea de aplicații din surse neverificate. Astfel, malware-ul ramane un subiect foarte rar pe platforma iOS, dar hackerii gasesc intotdeauna metode creative pentru spionaj sau furt de date. De exemplu,…