Ministrul Mediului, Tanczos Barna, considera ca este indamisibil ca Romania sa fie ultima tara din Uniunea Europeana in care inca se intra cu mașina in parcurile naturale și vrea ca șoferii care intra cu mașinile in parcuri naturale, sa fie sancționați mai dur, chiar sa le fie confiscate autovehiculele. “Voi propune inasprirea pedepselor si masuri noi […] The post Mașinile care patrund in parcurile naturale, confiscate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .