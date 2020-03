Maryliss revine în fața timișorenilor cu un concert unplugged Solista timișoreanca Maryliss revine in fața publicului printr-un concert unplugged in care publicul va avea parte de melodiile artistei, dar și diferite preluari, reorchestrate intr-o maniera acustica. Anul trecut, Maryliss a lansat cel de-al doilea single din cariera, melodia „In urma ta“ avand parte de un videoclip realizat de Timișoara Film Society. Pe numele ei […] Articolul Maryliss revine in fața timișorenilor cu un concert unplugged a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

