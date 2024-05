Stiri pe aceeasi tema

- Lena Philipsson va fi noua solista a trupei Roxette. Per Gessle a confirmat-o pe Lena in urma decesului co-fondatoarei Marie Fredrikkson in 2019. Conform informațiilor publicate pe pagina oficiala de Instagram a duo-ului muzical, in anul 2025 va avea loc un turneu ce va cuprinde doua concerte in Africa…

- Muzicianul suedez Per Gessle a anuntat revenirea in activitate a trupei sale de pop-rock Roxette cu o noua solista, compatrioata sa Lena Philipsson, la cinci ani de la moartea vocalistei emblematice a formatiei, Marie Fredriksson, informeaza EFE.

- Muzicianul suedez Per Gessle a anuntat revenirea in activitate a trupei Roxette cu o noua solista, Lena Philipsson, la cinci ani de la moartea vocalistei emblematice a formatiei, Marie Fredriksson, informeaza EFE citata de Agerpres.

- Muzicianul suedez Per Gessle a anuntat revenirea in activitate a trupei sale de pop-rock Roxette cu o noua solista, compatrioata sa Lena Philipsson, la cinci ani de la moartea vocalistei emblematice a formatiei, Marie Fredriksson, informeaza EFE.

- A devenit tentanta, pentru zeci de mii de turiști occidentali, dar și pentru din ce in ce mai mulți romani, o calatorie pe Dunare la bordul unei nave de croaziera, de la Viena pana in Delta, dar și pe și Canalul Rhin-Main, pana la Basel (Elveția), Strasbourg (Franța) și Amsterdam (Olanda). Revine in…

- Veste nebuna din Brazilia, acolo unde celebrul Romario a anunțat ca va reveni pe terenul de fotbal, la varsta de 58 de ani! Legendarul fotbalist va reveni pe gazon pentru a-și ajuta echipa de suflet, aflata intr-o situație foarte dificila. Așadar, Romario revine pe teren, la varsta de 58 de ani, dupa…

- Liberalii strang randurile cu cateva luni inainte de alegeri. Fostul vicepresedinte al PNL, Ben-Oni Ardelean, revine in echipa Partidului National Liberal, care anunța ca „are porțile deschise pentru toti oamenii de buna credinta”. Ben-Oni Ardelean se intoarce in PNL, nu singur, ci impreuna cu platforma…