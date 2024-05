Stiri pe aceeasi tema

- O nava sub pavilion Tanzania s-a scufundat, sambata dimineata, la 26 mile marine de Sfantu Gheorghe. Nava avea la bord 11 membri de echipaj straini, opt fiind salvati, in vreme ce alți trei sunt dati disparuti, a anunțat Autoritatea Navala Romana, intr-un comunicat citat de News.ro.Alerta privind scufundarea…

- Un petrolier sud-coreean s-a rasturnat in apropiere de Japonia. Opt persoane au murit și alte doua sunt disparute. Nava s-a rasturnat in timpul unei furtuni. Opt marinari au murit dupa ce Keoyoung Sun, un petrolier sub pavilion sud-coreean, s-a rasturnat in largul coastei de vest a Japoniei, potrivit…