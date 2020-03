Stiri pe aceeasi tema

- La Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, saptamana teatrala incepe joi și le aduce spectatorilor patru spectacole. Astfel, joi, 20 februarie, de la ora 19.00, sala Studio adapostește o poveste pe cat de actuala, pe atat de emoționanta. Este vorba despre „Aici, acolo” – o montare semnata regizoral de Alexandru…

- Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad inițiaza un nou proiect. Este vorba despre „Cu suflet, pentru suflete, azi... ” – un demers artistic prin care actorii aradeni vor aduce bucuria cuvantului rostit – in proza sau versuri- in locații diverse: centre pentru batrani, școli, centre de plasament etc. „Dorim…

- Susținut de sfera civila, Samuel Caba și-a lansat candidatura la Primaria Aradului. Evenimentul a avut loc la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad. Samuel Caba este susținut in demersul sau politic de mai multe organizații neguvernamentale. Printre acestea se afla Asociația pentru Reforma Civica și…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II- Csanadpalota au depistat si predat autoritatilor competente un barbat, cautat de autoritatile romane, in vederea executarii unei pedepse privative de libertate. In aceasta dimineața, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere…

- De cate ori nu am auzit „Urmeaza-ți visul! Urmeaza-ți pasiunea!”? Este un mesaj pe care-l auzim peste tot: de la discursurile de absolvire pana la speech-urile de dezvoltare personala și carțile motivaționale. Insa, potrivit unui sondaj recent Deloitte, efectuat pe 3.000 de muncitori americani cu norma…

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) și Geo (George Naița), doi tineri foarte talentați și ambițioși, și-au unit forțele pentru a crea un proiect de succes, un proiect muzical diferit fața de ceea se produce pe piața muzicala din Romania. Cei doi artiști au reușit in premiera pentru țara noastra sa colaboreze…

- JURNAL ARADEAN. A fost un an plin pentru teatrul aradean, cu o luna plina la inceput, o saptamana a comediei, un festival de teatru nou, unul de animație, altul de teatru clasic. Cum reacționeaza actorii aradeni la astfel de evenimente-maraton? BOGDAN COSTEA. Cred ca un astfel de regim…

