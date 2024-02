Conferința Intersindicală Națională cere oprirea imediată a războiului din Ucraina și încetarea genocidului din Fâșia Gaza In perioada 23-25 februarie, la Craiova a avut loc Conferința Intersindicala Naționala, la care au participat reprezentanții sindicatelor din invațamant superior, cercetare științifica, telecomunicații, sanatate, fermieri impreuna cu colegi din Franța și Spania. Cu aceasta ocazie, a fost dezbatuta tema razboiului și necesitatea unei mișcari de pace puternice. Punctele principale de discuție au fost razboiul […] The post Conferința Intersindicala Naționala cere oprirea imediata a razboiului din Ucraina și incetarea genocidului din Fașia Gaza appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

