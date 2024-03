Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment “Miercurea Alarmelor”, maine, in intervalul orar 10.00-11.00 februarie 27, 2024 13:08 Inspectoratul pentru Situații de Urgența “A.D. Ghica” Teleorman informeaza ca maine, 28 februarie 2024, cu prilejul Zilei Protecției Civile din Romania, IGSU va efectua exercițiul național “Miercurea Alarmelor”.…

- Eveniment Tanar din Alexandria, agresat fizic de un polițist aflat in timpul liber / IPJ Teleorman a dispus verificari februarie 24, 2024 13:03 Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, prin structura Control Intern, face verificari dupa apariția in spațiul public a unor imagini in care un tanar…

- Eveniment Peste 3.300 de apeluri false sau abuzive la 112, in anul 2023 februarie 15, 2024 10:56 Potrivit raportului de evaluare a activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman, in anul 2023, in ceea ce privește semnalarile prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta…

- ■ iubitorii artelor marțiale au fost invitați sa participle la o intalnire de suflet ■ manifestarea a insemnat un moment de rememorare a 34 de ani de activitate sportiva la Roman ■ Intr-o lume atat de agitata, in care copiii sunt predispuși la foarte multe atracții nocive precum consumul de alcool,…

- Eveniment IPJ Teleorman / Persoana majora disparuta voluntar de la domiciliu / Ați vazut-o, sunați la 112 februarie 9, 2024 15:58 La data de 07.02.2024, NEDELCU FLORENTINA – ALINA, de 22 de ani, a plecat voluntar de la locuința sa din municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, și pana in prezent…

- F. T. In cursul saptamanii trecute, polițiștii rutieri ploieșteni au desfașurat mai multe acțiuni educativ-preventive la Școlile Gimnaziale „Sfanta Vineri” și „Grigore Moisil” din Ploiești, precum și la Școala Generala Strejnicu, „cu elevi mai mici și mai mari, ai ciclului primar, o parte dintre ei…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, afirma ca liceele cu promovabilitate zero la Bacalaureat pot organiza invatamant seral si cursuri profesionale, iar daca performanta lor creste vor putea inscrie si clasa a IX-a. Deca a declarat ca se asteapta la o monitorizare atenta a acestor unitati din partea Inspectoratelor…

