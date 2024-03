Stiri pe aceeasi tema

- Luna martie este o luna speciala pentru politisti, avand in vedere ca la data de 25 martie se sarbatoreste Ziua Poliției Romane. Cu acest prilej Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures desfasoara mai multe activitati, unele dedicate exclusiv politistilor, iar altele alaturi de comunitate. Polițiștii…

- In aceasta dupa amiaza, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați de polițiștii de frontiera cu privire la faptul ca pe in albia raului Tisa a fost gasit un cadavru. ”In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate la fața locului, polițiștii au identificat cadavrul ca fiind…

- Polițiștii rutieri din toata țara au ieșit aseara, 9 martie, ziua dedicata simbolic celor 40 de pahare, la controale in trafic. In Baia Mare acțiunea a avut loc pe strada Gheorghe Șincai. Important de precizat este ca s-a acționat pe tot județul. Acțiunea a vizat depistarea conducatorilor auto care…

- O femeie din Maramures s-a filmat in timp ce conduce o masina avandu-l in brate pe copilul sau in varsta de noua luni. Oamenii legii s-au autosesizat dupa ce clipul video a fost publicat pe rețelele sociale. Doar o amenda de 825 lei Politistii au stabilit ca este vorba despre o femeie de 25 de […] The…

- In zilele de 5 și 6 februarie, polițiștii specializați in protecția fondului forestier și piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica, cu sprijinul polițiștilor din Borșa, Vișeu de Sus și Targu Lapuș, in colaborare cu lucratori silvici din cadrul Garzii Forestiere Cluj, au acționat in vederea…

- Aseara, 05 februarie, la ora 21.10, in timp ce polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag exercitau serviciul de patrulare pe D.N.18 in localitatea Berbești, au observat un autoturism ce se deplasa haotic pe drumul public. S-a procedat la oprirea autoturismului prin semnalele luminoase si acustice, iar la volan…

- La data de 11 ianuarie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat și reținut un tanar de 19 ani, din municipiul Buzau, care este banuit de savarșirea unor infracțiuni de inșelaciune. Se pare ca, , tanarul ar fi publicat un anunț fals, pe o…

- Un barbat in varsta de 27 de ani din Maramures a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor, dupa ce a tras cu arma spre dormitorul si spre poarta de acces in locuintei unei femei care i-a fost iubita. Politistii au constatat ca arma folosita este letala, fiind vorba despre o pusca de vanatoare.…