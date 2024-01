Mark Rutte, acuzat că a ascuns informații despre Israel Un grup de functionari din cadrul Ministerului de Externe si biroului premierului olandez in exercitiu Mark Rutte l-au acuzat pe acesta intr-o scrisoare ca a „ascuns informatii negative” si a mentinut un „control ferm” asupra comunicatiilor despre Israel legate de razboiul din Fasia Gaza pentru a-si „proteja” sprijinul din partea SUA pentru candidatura sa la postul de secretar general al NATO, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres . Scrisoarea, publicata luni de cotidianul olandez NRC, a fost de asemenea transmisa Curtii de Apel din capitala Haga in sustinerea unei actiuni judiciare impotriva… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile dintre Pakistan și Iran par sa se domoleasca, dar preocuparile lor de securitate la frontiera se vor fi adancit, spun analiștii. Pakistan și Iran au convenit sa detensioneze situația dupa lovituri militare reciproce asupra teritoriilor lor in aceasta saptamana, dar acest episod dezvaluie…

- Autoritatile israeliene au informat cu privire la decesul unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, ostatic in Fasia Gaza, anunta sambata dimineata MAE.„Transmit condoleanțe familiei indoliate. In prezent mai sunt 3 persoane cu cetașenie dubla, romana și israeliana, care sunt ținuți prizonieri…

- Fortele de Aparare ale Israelului au anuntat, vineri, ca au reluat operatiunile de lupta impotriva Hamas, acuzand gruparea ca a incalcat termenii armistitiului tragand spre Israel, potrivit CNN. La cateva minute dupa ce armistitiul de o saptamana dintre Israel si Hamas s-a incheiat, vineri, vehicule…

- Șaisprezece ostatici au fost eliberați de Hamas, miercuri, ultima zi a prelungirii suplimentare a unui armistițiu din razboiul din Gaza dintre Israel și militanții palestinieni, informeaza Rador Radio Romania.Grupul de ostatici a inclus israelieni, cetateni cu dubla cetatenie si cetateni thailandezi,…

- Armistițiul dintre Israel și Hamas in Fașia Gaza a intrat marți in a cincea zi, iar armata israeliana anunta ca mai multi soldati israelieni au fost "usor raniti", intr-un schimb de focuri in Fasie. Potrivit The Times of Israel, incidentul este "aparent prima incalcare majora a armistițiului". Cele…

- Israelul si Hamas incep, vineri dimineata, un armistitiu de patru zile, iar militantii ar trebui sa elibereze, in cursul acestei zile, un prim grup de 13 ostatici, femei si copii israelieni, aceasta fiind prima pauza intr-un razboi care a devastat enclava asediata Gaza, scrie Reuters. Armistitiul trebuie…

- Autoritațile de la București sunt pregatite sa ajute la evacuarea romanilor din Fașia Gaza, controlata de Hamas, dar nu se știe cand se va intampla acest lucru, „ținand cont de situația de securitate foarte volatila și imprevizibila”, au declarat reprezentanții Ministerului de Externe, vineri, 3 noiembrie,…

- Guvernul german a confirmat oficial moartea unui ostatic german rapit pe 7 octombrie in timpul atacului asupra Israelului de catre militanții Hamas. Acest lucru a fost declarat luni de un reprezentant al Ministerului german de Externe “Conform informațiilor pe care le avem, trebuie sa confirmam moartea…