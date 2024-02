Stiri pe aceeasi tema

- Gaziantep a intrat intr-o criza din care nu mai poate ieși. Formația antrenata de Marius Șumudica a remizat cu Kayserispor, scor 1-1 și a ajuns la 7 etape consecutive fara succes in Superliga Turciei.

- Meciul Moreirense – Famalicao 1-0 a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY, de la ora 17.30. Cel mai tare meci al zilei a fost duelul dintre Farense si FC Porto. Echipa lui Conceicao s-a impus cu 3-1. FC Porto continua sa spere la titlu dupa victoria cu 3-1 in deplasarea de la Farense. VEZI […] The…

- Almeria – Alaves 0-3! Echipa spaniola Alaves a invins vineri seara, in deplasare, scor 3-0, gruparea Almeria, in debutul etapei a 22-a din La Liga. Ianis Hagi a ramas pe banca rezervelor. Alaves a deschis scorul in minutul 10, prim Samu Omorodion, iar in startul reprizei secunde a reusit sa majoreze…

- Helmut Duckadam ii da dreptate lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB a spus ca problema castigarii titlului este rezolvata. Si „Eroul de la Sevilla” e de parere ca FCSB are sanse uriase sa fie campioana. Ca si Becali, Duckadam crede ca FCSB nu mai poate pierde titlul. Echipa lui Charalambous are un avans…

- Echipa antrenata de Marius Șumudica (52 de ani), Gaziantep, a reușit doar o remiza in ultima etapa, 1-1 acasa cu Konyaspor. Alexandru Maxim (33 de ani) nu a putut fi folosit in acest meci, fiind suspendat. Fara victorie in ultimele 5 etape, Gaziantep se afla pe locul 14 in campionatul Turciei, cu un…

- Marius Șumudica a facut un gest excepțional pentru arbitrul meciului Gaziantep – Adana Demirspor. Tehnicianul formației gazda a surprins pe toata lumea. Duelul dintre Gaziantep și Adana Demirspor s-a incheiat cu scorul de 2-2. Echipa lui „Șumi” a fost egalata intr-un singur minut, dupa ce a condus cu…

- Campionatul de fotbal al Turciei s-a reluat marți, la mai bine de o saptamana de la intrerupere. La partida dintre Gaziantep și Adana Demirspor, Marius Șumudica a avut un cadou pentru arbitrul de centru.

- Cristiano Bergodi a avut o prima reactie dupa Rapid – Voluntari 1-2, meci in care galeria giulestenilor si-a pierdut rabdarea si i-a ridiculizat pe favoriti, chiar inaintea golului marcat de Jayson Papeau. Rapid a ajuns la cinci meciuri fara victorie in toate competitiile. Dupa primele 19 etape, giulestenii…