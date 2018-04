Stiri pe aceeasi tema

- Retelele sociale si platformele digitale trebuie sa garanteze ''o protectie totala a vietii private'' a cetatenilor, insista tarile Uniunii Europene in concluziile pe care urmeaza sa le adopte joi in...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu atentioneaza toti cetatenii romani interesati de un contract de munca in strainatate ca, incepand cu data de 05.03.2018, AGENTUL DE PLASARE nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe. CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract…

- Cetațenii romani care pleaca la munca in strainatate beneficiaza, de acum inainte, de o protecție sporita din partea statului roman, prin intrarea in vigoare, in 5 martie 2018, a Legii nr. 232/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetațenilor romani care lucreaza…

- Premierul Viorica Dancila a avut miercuri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, Paul Brummell, pe agenda intalnirii figurand, printre alte subiecte, si protectia drepturilor cetatenilor romani din Anglia, se mentioneaza…

- Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA cere demisia urgenta a Avocatului Poporului, deoarece "nu reprezinta interesele cetatenilor", potrivit unui comunicat remis luni seara AGERPRES. "Inca de anul trecut, CNS Cartel ALFA a solicitat, alaturi de celelalte confederatii (adresa nr.…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Senatorul PNL Carmen HARAU acuza PSD și ALDE pentru faptul ca, in noul program de guvernare al Guvernului Dancila, au inșirat, pe nu mai puțin de 278 de pagini, promisiuni cu duiumul, o sumedenie de iluzii, salarii și pensii mai mari, c promise a fi platite mai tarziu, plus mii de Km de autostrazi.…