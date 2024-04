Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman a primit din partea lui David Popovici mai multe cerințe atipice pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Acesta vrea bodyguarzi și sa fie cazat la un hotel de langa satului olimpic.

- Clubul Real Madrid a informat Federatia Franceza de Fotbal (FFF) ca niciunul dintre jucatorii sai nu va participa la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, potrivit L'Equipe, potrivit news.ro Acest anunt spulbera definitiv orice speranta de a-l vedea pe Kylian Mbappe (care, in lipsa unor surprize,…

- Comitetul Internațional Olimpic a anunțat ca in cadrul urmatoarei sale reuniuni, comitetul sau executiv va decide daca sportivilor ruși și belaruși li se va permite sa ia parte la ceremonia de deschidere a Jocurilor de la Paris, informeaza insidethegames. Directorul executiv al CIO pentru Jocurile…

- Considerata una dintre sportivele cu șanse mari de a obține biletul pentru Paris 2024, Claudia Nechita, categoria 57 kg, a ratat azi șansa in turneul de calificare de la Busto Arsizio (Italia). Și Loredana Marin, la 60 kg, a fost invinsa. Opt pugiliști romani alcatuiesc delegația tricolora care saptamana…

- Sportivii romani care vor urca pe podiumul olimpic in capitala Franței vor primi pe langa o recompensa financiara și un automobil din partea concernului japonez, in funcție de culoarea distincției. Jocurile Olimpice de la Paris debuteaza pe 27 iulie, iar sportivii romani care vor participa sunt in plina…

- Selecționata Braziliei nu va participa la Jocurile Olimpice din 2024. Brazilienii au fost eliminați din turneul de calificare din zona Americii de Sud, dupa ce au pierdut duminica in fața Argentinei (0-1).Astfel, dubla campioana in exercițiu nu va avea ocazia de a completa o tripla istorica.Brazilia…

- Brazilia, dubla detinatoare a titlului, nu va participa la turneul de fotbal masculin de la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august), dupa ce a pierdut cu 0-1 in fata Argentinei, duminica, la Caracas, potrivit news.ro.Argentina antrenorului Javier Mascherano va merge la JO gratie unui…

- Nick Kyrgios (28 de ani) a hotarat sa nu reprezinte Australia la Jocurile Olimpice de la Paris din acest an, chiar și in eventualitatea in care va fi apt de joc. Motivul din spatele acestei decizii radicale este reprezentat de o nemulțumire a sa legata de modul in care a fost tratat inainte de Jocurile…