Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat vineri din nou lipsa actiunilor concrete in fata uciderii civililor in razboiul din Fasia Gaza, conflict care, alaturi de cele din Siria, Yemen, Libia si chiar Ucraina, demonstreaza, in opinia sa, ca „sistemul international este in colaps”, relateaza…

- Reprezentantul special al guvernului chinez pentru afaceri eurasiatice, Li Hui, va vizita Rusia, sediul UE, Polonia, Ucraina, Germania și Franța, incepind cu 2 martie, pentru a desfașura o a doua runda de diplomație de naveta in vederea promovarii unei soluționari politice a crizei ucrainene. Despre…

- Educatoarea Olena Kurilo, 54 de ani, ranita in bombardamentele din primele zile de razboi, s-a intors acasa, in Ucraina, unde continua sa lucreze cu cei mici, relateaza Bild și Blesk. „In ciuda tuturor momentelor grele prin care am trecut, nu am dreptul sa fiu slaba”, spune Olena.Inainte ca trupele…

- "Razboiul din Ucraina ne-a facut sa constientizam si mai bine ca, pe termen mediu si lung, este esential sa ne indeplinim cat mai bine obiectivele principale ale politicii noastre energetice, si anume obtinerea unei independente energetice cat mai mari in contextul pietei integrate europene, prin cresterea…

- Franta a format circa 10.000 de militari ucraineni de la inceputul invaziei ruse asupra Ucrainei, a anuntat joi Ministerul Apararii francez, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Aceste cursuri de instruire, asigurate „fie in Franta, fie in Polonia”, s-au concentrat pe manuirea unor echipamente particulare,…

- Ucraina reclama o noua escaladare a violentei la frontiera cu Polonia, unde fermierii polonezi nemultumiti au aruncat pe sosea cereale ucrainene trimise catre Uniunea Europeana. Reprezentantul comercial al Kievului acuza ca "absenta unei reactii din partea autoritatilor poloneze va duce la si mai multa…

- Italia va intalni Franta, iar Germania va infrunta Tarile de Jos in Liga A, in timp ce Anglia se va confrunta cu Irlanda in Liga B, s-a stabilit in urma tragerii la sorti pentru Liga Natiunilor, care a avut loc joi, la Paris, potrivit news.ro.Grupele Ligii Natiunilor Liga AGrupa A1:…

- Comisia Europeana lucreaza la o noua propunere care ar putea permite statelor din Est, precum Polonia și Ungaria, sa impuna restricții asupra cerealelor care sosesc din Ucraina in cazul unor ''perturbari'' ale pieței. "Trebuie sa ținem cont de sensibilitatea sectoarelor agricole, in special in țarile…