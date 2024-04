Stiri pe aceeasi tema

- Politic Danuț Cristescu, senator PSD: Marile rețele comerciale din Romania restricționeaza și limiteaza drastic prezența pe rafturi a celor mai bune și mai competitive alimente produse in Romania / Declaratie politica aprilie 17, 2024 08:59 Stimați cetațeni ai Romaniei! Stimați reprezentanți…

- Carnea de pui, de calitate in Romania: autoritațile au gasit o singura proba neconforma din peste 2.500 de mostre analizate Carnea de pui, de calitate in Romania: autoritațile au gasit o singura proba neconforma (cu reziduuri de antibiotice) din peste 2.700 de mostre analizate in cadrul Programului…

- S-a deschis noul magazin Dianiss, in Zlatna. Articole vestimentare de calitate pentru toata familia, fabricate in Romania (P) S-a deschis noul magazin Dianiss in Zlatna. Un magazin de imbracaminte, unde moda se intalnește cu pasiunea pentru frumos și fiecare piesa spune o poveste unica. Elegant, șic,…

- Pentru a reduce o rata a inflației anuale ajunsa la nivelul record de 15,5% in februarie 2023, PSD și-a asumat necesitatea implementarii unui mecanism de protecție sociala care sa asigure stabilitatea prețurilor la produsele de stricta necesitate pentru un trai decent. In 30 iulie 2023, Guvernul a adoptat…

- Traian Basescu a vorbit marți seara, in exclusivitate la Digi24, despre anunțul președintelui Iohannis cu privire la candidatura sa pentru funcția de secretar general al NATO. Astfel, șeful statului roman se alatura lui Mark Rutte, premierul Olandei, care a anunțat de asemenea ca dorește sa fie ales…

- Prezenta la conferința de presa AUR Dambovița, președinta Organizației de Femei a AUR, Ioana Ramona Bruynseels, a raspuns la intrebarile jurnaliștilor și a pus in dezbatere subiectul aflat pe buzele tuturor in acest moment, respectiv cine va fi candidatul AUR la alegerile prezindențiale. In opinia sa,…

- Paul Anghel, directorul general al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), vine in intampinarea consumatorilor romani cu cateva sfaturi pentru a nu cadea victima țepelor de Valentine’s Day și Dragobete. Astfel, Paul Anghel, a transmis, printr-o postare pe Facebook, o serie de recomandari…

- Comerțul total al Republicii Federale Germania cu Republica Moldova a crescut anul trecut cu 5,3% fața de anul 2022. Datele au fost prezentate astazi de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania), fiind preluate de la Biroul Federal de Statistica al Germaniei, Destatis, transmite Moldpres.…