- Ignorand indemnurile Occidentului, Parlamentul national chinez a adoptat marti acest text, la un an dupa manifestatii monstru in fosta colonie britanica impotriva influentei Guvernului central. Washingtonul acuza Beijingul de faptul ca si-a incalcat angajamentele internationale si principiul "o tara…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat marti ca modelul 'o tara, doua sisteme' impus in Hong Kong s-a dovedit un esec pentru ca Beijingul si-a tradat promisiunile de a pastra un grad inalt de autonomie pentru acest teritoriu pe perioada de 50 de ani dupa revenirea revenirea fostei…

- Marea Britanie nu va abandona populatia din Hong Kong daca Beijingul va impune in aceasta regiune noua lege a securitatii nationale, ce contravine obligatiilor internationale ale Beijingului ce decurg din acordul din 1984, a declarat miercuri premierul Boris Johnson, citat de Reuters. …

- "Hong Kong este un succes pentru ca oamenii sai sunt liberi. Daca China va continua, asta va fi in conflict direct cu obligațiile din declarația comuna, un tratat cu efecte juridice, inregistrat la Națiunile Unite", scrie Johnson intr-un material in ziarul The Times. Reacția premierului vine…

- Marea Britanie nu-i va abandona pe cetațenii din Hong Kong daca Beijingul impune legea securitații naționale ce intra în conflict cu obligațiile internaționale asumate de China prin acordul din 1984, a declarat miercuri premierul Boris Johnson, citat de Reuters. ”Hong Kong este un…

- Regatul Unit i-a amintit marti Chinei obligatiile internationale pe care le are in privinta autonomiei Hong Kongului, periclitata de o lege cu privire la securitatea nationala pe care Beijinul vrea sa o impuna fostei colonii britanice, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Mingea se afla in…

- Regatul Unit a avertizat marti China ca risca sa distruga una dintre bijuteriile economiei Asiei prin reprimarea din fosta colonia britanica Hong Kong care incalca legea internationala, relateaza Reuters. Intrebat despre riscul asupra cotatiei dolarului din Hong Kong, ministrul britanic de externe Dominic…

- Regatul Unit, SUA, Canada si Australia au acuzat joi Beijingul ca isi incalca obligatiile internationale dupa adoptarea de catre Parlamentul chinez a unei dispozitii controversate privind securitatea in Hong Kong, drept reactie la manifestatiile de anul trecut, relateaza AFP si Reuters. "Decizia Chinei…