Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut pe baza calculelor științifice publicate joi de cercetatorii de la University College London (UCL). Potrivit studiului, 73,4% din populație va beneficia de protecție impotriva coronavirusului, fie prin intermediul vaccinarii, fie pentru ca s-au vindecat de boala, pana pe 12 aprilie,…

- Marea Britanie, care a vaccinat anti-COVID-19 peste jumatate din populatia adulta, va ajunge la asa numita ''imunitate colectiva'' (de turma) pe 12 aprilie, potrivit calculelor publicate joi de University College London (UCL), relateaza EFE joi. Potrivit acestor analize,…

- Marea Britanie, care a vaccinat anti-COVID-19 peste jumatate din populatia adulta, va ajunge la asa numita ''imunitate colectiva'' (de turma) pe 12 aprilie, potrivit calculelor publicate joi de University College London (UCL), relateaza EFE joi.

- Autoritațile britanice nu modifica planul de relaxare a restrictiilor dupa recomandarile facute de autoritațile din domeniul sanitar cu privire la vaccinul anti COVID-19 produs de AstraZeneca,...

- In Marea Britanie se aplica a doua etapa de relaxare a restricțiilor, care ar urma sa fie ridicate complet in luna iunie. Premierul Boris Johnson indeamna insa la prudenta. Oamenii au voie sa se intalneasca afara, inclusiv in gradini private, in grupuri de pana la 6 persoane, sau ca membri a doua familii,…

- Guvernul britanic spera sa isi indeplineasca pana in martie tinta de vaccinare impotriva COVID-19 si sa poata lua in considerare o relaxare a restrictiilor prevazute de lockdown, a declarat duminica ministrul de Externe, Dominic Raab, potrivit Reuters citata de Agerpres. Marea Britanie, care are…

- Imunitatea colectiva contra Covid-19 nu va fi atinsa anul acesta, cu toate ca vaccinurile au inceput sa fie distribuite in numeroase tari, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP . “Nu vom ajunge (…) la imunitatea colectiva in 2021”, a spus responsabilul stiintific al OMS Soumya…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca imunitatea colectiva impotriva noului coronavirus nu va fi atinsa anul acesta, deși vaccinurile au inceput sa fie distribuite in numeroase tari, potrivit ABCNews.OMS a transmis, luni ca, in ciuda programelor de vaccinare lansate de numeroase țari pentru…