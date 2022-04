Marea Britanie intenţionează să revoce statutul Bursei de Valori din Moscova ca bursă recunoscută Revocarea statutului presupune ca investitorii nu vor mai putea accesa anumite beneficii fiscale in Marea Britanie in viitor atunci cand tranzactioneaza la Bursa de Valori din Moscova. Cu toate acestea, investitiile existente vor fi protejate. Miscarea este cea mai recenta dintr-un sir de sanctiuni pe care guvernul britanic le-a impus Rusiei dupa invazia in Ucraina. ”Pe masura ce continuam sa izolam Rusia ca raspuns la razboiul lor ilegal impotriva Ucrainei, revocarea statutului recunoscut al Bursei de Valori din Moscova trimite un mesaj clar – in niciun caz nu vor exista noi investitii in Rusia”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

