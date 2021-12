Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a decis sambata ca toate persoanele care intra in tara trebuie sa se testeze pentru COVID-19 inainte de plecare, inclusiv cele vaccinate, masura menita sa previna aparitia mai multor cazuri de infectare cu noua varianta Omicron a coronavirusului, al…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a decis sambata ca toate persoanele care intra in tara trebuie sa se testeze pentru COVID-19 inainte de plecare, inclusiv cele vaccinate, masura menita sa previna aparitia mai multor cazuri de infectare cu noua varianta Omicron a coronavirusului,…

- Prețul petrolului a crescut, miercuri, cu peste 2%, recuperand o parte din pierderile abrupte din ședința precedenta, in condițiile in care marii producatori se pregatesc sa discute despre cum sa raspunda la amenințarea asupra cererii aduse de varianta Omicron, scrie Reuters. Contractele futures pentru…

- The World Health Organization (WHO) announced on Monday that the heavily mutated Omicron coronavirus variant is likely to spread internationally and poses a very high risk of infection surges that could have severe consequences in some places, according to Reuters. The WHO stated that no Omicron-linked…

- Nivelul de alerta terorista in Regatul Unit a fost ridicat la „sever”, dupa ce un taxi a explodat saptamana trecuta la Liverpool, a anuntat, luni, ministrul de interne britanic Priti Patel. Ministrul de Interne Priti Patel a menționat ca explozia din orașul din nordul Angliei a fost al doilea incident…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, la Conferința Națiunilor Unite privind schimbarile climatice. Președintele Klaus Iohannis a participat, luni, la ceremonia de deschidere a segmentului la nivel inalt al Conferinței Națiunilor Unite privind…

- Marea Britanie ar putea impune personalului din sanatate sa fie vaccinat complet impotriva COVID-19, a anunțat secretarul de stat in Ministrul Sanatații, Sajid Javid, relateaza Reuters. Oficialul englez a declarat pentru Sky News ca vaccinurile obligatorii pentru salariații din sanatate ar contribui…

- Italia se pregateste sa impuna obligativitatea pasaportului verde COVID-19 pentru toti angajatii, inclusiv din sectorul privat, incepand de luna viitoare, urmand sa devina prima tara europeana care ia o astfel de decizie, transmite Reuters. Italia se afla printre statele care au impus acest pasaport…