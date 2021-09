Stiri pe aceeasi tema

- Testul Galleri analizeaza ADN-ul dintr-o proba de sange pentru a determina daca exista urme care provin din celule canceroase. Diagnosticul timpuriu al cancerului duce la cresterea semnificativa a ratelor de supravietuire.NHS a anuntat ca intentioneaza sa recruteze 140.000 de voluntari in Anglia pentru…

- Serviciul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie va demara luni cel mai mare studiu clinic la nivel global al testului de sânge Galleri, produs de compania Grail Inc, care poate fi utilizat pentru detectarea a peste 50 de tipuri de cancer înainte de aparitia simptomelor, informeaza…

- In raportul sau consultativ, Comitetul mixt pentru vaccinare și imunizare (JCVI) din Marea Britanie nu recomanda vaccinurile anti-COVID-19 pentru copiii sanatoși intre 12 și 15 ani. Totusi, ministrii ar putea ignora recomandarea si impune vaccinul copiilor.

- Sindicate: Medicii sunt vaccinați anti-COVID-19 in proporție de 70% Foto: facebook/Ro Vaccinare. Federatia Sanitas anunța ca peste 60% dintre angajații din Sanatate sunt fie vaccinați, fie s-au infectat cu virusul SARS CoV-2 în ultimele șase luni și au anticorpii necesari. …

- Un studiu realizat de cercetatorii din Marea Britanie releva ca simptome din primele zile ale infecției cu COVID, precum pierderea mirosului, dureri in piept, tuse persistenta, dureri abdominale și vezicule la picioare difera intre grupele de varsta, dar și intre barbați și femei, potrivit G4media .…

- In Anglia a crescut semnificativ consumul de alcool la domiciliu, a aratat Serviciul National de Sanatate din Marea Britanie, intr-un nou raport facut public. Aproape 7.000 de persoane au murit din cauza bolilor specifice alcoolului in 2020, a declarat joi guvernul britanic, citand noi date publicate…

- Strategia Nationala Alimentara care este comandata de guvern afirma ca apetitul „disfunctional” al populatiei din Marea Britanie si dietele sarace reprezinta o povara pentru Serviciul National de Sanatate si contribuie la 64.000 de decese produse in fiecare an in tara. Un raport recomanda introducerea…

- Un simplu test de sange poate detecta mai mult de 50 de tipuri de cancer. Testul se adreseaza persoanelor cu risc mai mare de boala, inclusiv pacientilor de peste 50 de ani. Studiile arata ca acest test este...