- Comuna Piatra Șoimului se afla in sud-vestul județului, in bazinele hidrografice ale raurilor Iapa (satele Luminiș și Negulești) și Calu (satele Piatra Șoimului și Poieni), afluenți ai Bistriței. Adrian Socea este candidatul PNL Neamț pentru primaria Piatra Șoimului. Domnul Socea are 55 de ani, este…

- Comuna Urecheni se afla in partea de nord-vest a județului, pe malurile raului Topolița. Localitatea Urecheni este atestata documentar la 14 iulie 1451. Mihai Popa este candidatul PNL Neamț pentru primaria Urecheni. Domnul Popa este nascut și crescut in comuna, este tehnician veterinar, iar in prezent…

- Comuna Dobreni se afla in zona centrala a județului, pe malul drept al Cracaului, la marginea estica a Subcarpaților Moldovei. Dobreni – sat, centru de comuna, atestat documentar pentru prima oara la data de 11 iulie 1428 intr-un document prin care Alexandru cel Bun a daruit Manastirii Bistrița 50 de…

- Mai multe percheziții au avut loc in diverse locații din țara, inclusiv in județul Neamț, la persoane banuite de comiterea de infracțiuni economice. Descinderile imobiliare, 6 la numar, au fost in județele Neamț, Bacau și Suceava, fiind efectuate pe 15 aprilie de polițiștii bucureșteni. Cercetarile…

- Comuna Margineni se afla in sudul județului, pe dealurile dintre raurile Romani și Cracau. Robert Gabriel Mitrea este candidatul PNL Neamț pentru primaria Margineni. Domnul Mitrea are 32 de ani, este inginer agronom, fiind un tanar ambițios și pregatit, cu experiența in domeniul agronomiei și o afacere…

- Comuna Costișa se afla in extremitatea sudica a județului, la limita cu județul Bacau, pe malul stang al Bistriței. Andrei Mihai Mocanu este candidatul PNL Neamț pentru primaria Costișa. Domnul Mocanu este nascut și crescut in Costișa. Este consilier local, absolvent de Matematica-Fizica și activeaza…

- Comuna Bicaz-Chei este una speciala, deoarece pe teritoriul ei se afla doua rezervații naturale: Cheile Bicazului și Cheile Șugaului. Gheorghe Oniga este candidatul PNL Neamț pentru primaria Bicaz-Chei. Domnul Oniga este un primar destoinic cu o vasta experiența in administrația publica locala. Acesta…

- Primarul comunei Valea Ursului, Viorel Smeria, ales pentru prima data inca din anul 2000 și care se bucura și in prezent de un imens suport din partea din partea localnicilor, așa cum ne arata și rezultatele ultimelor randuri de alegeri, a decis sa se alatura echipei Partidului Național Liberal. “Ma…