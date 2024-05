Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu realizat de oamenii de știința de la Institutul de Științe Oncologice din Singapore arunca o lumina noua asupra relației dintre metabolismul glucozei și dezvoltarea cancerului.

- O echipa de cercetatori a descoperit o potențiala zona de reproducere a rechinilor ciocan in largul unei insule din arhipelagul ecuadorian Galapagos, in ceea ce ar fi o observație „foarte rara”, a anunțat joi parcul național intr-un comunicat, potrivit Reuters.

- Cercetatorii au eliminat HIV din celule in laborator, succes care ofera sperante pentru un tratament, informeaza DPA, conform Agerpres. Utilizand o tehnologie de editare genetica denumita Crispr-Cas, care a castigat premiul Nobel in 2020, oamenii de stiinta au reusit sa tinteasca ADN-ul HIV, indepartand…

- Cercetatorii de la Universitatea de Medicina din Wroclaw, Polonia, au fost primii din lume care au recreat in mod sigur faimosul medicament al trecutului - teriac (theriac). Teriacul, format din 71 de substanțe diferite, a fost apreciat in Europa pana in secolul al XVIII-lea ca un antidot miraculos…

- Datele unui nou studiu au dezvaluit care este cel mai bun și cel mai rau moment din zi, pentru starea oamenilor.Cercetatorii au descoperit astfel, ca ora 5 dimineața este evidențiata ca fiind momentul in care majoritatea oamenilor par sa aiba cea mai proasta dispoziție. Practic, ora 5 dimineața este…

- Cercetatorii de la Institutul Salk pentru Studii Biologice din SUA au dezvaluit un studiu revoluționar, provocand o teorie ce ridica multe semne de intrebare. Potrivit acestuia, viața artificiala ar putea fi creata in laborator. Originile vieții pe Pamant raman un mister fascinant. Unii experți susțin…

- Oamenii de știința francezi au descoperit ca utilizarea anumitor emulgatori (e-uri) in produsele alimentare ar putea duce la apariția cancerului. Emulsificatorii sint aditivi alimentari care sint folosiți pentru a imbunatați textura și durata de conservare a alimentelor. Potrivit experților, acești…

- Cercetatorii spanioli au facut o descoperire fascinanta care implica doua artefacte din fier dintr-un tezaur de comori datand din epoca bronzului tarziu. Aceste artefacte conțin fier provenit din meteoriți despre care se crede ca au o vechime de aproximativ un milion de ani, inainte ca oamenii sa inceapa…