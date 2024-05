Stiri pe aceeasi tema

- Fonfleu electoral. Premierul Marcel Ciolacu s-a aratat convins, la TV, zilele trecute, ca romanii nu vor mai avea, din toamna, nevoie de vize pentru a calatori in SUA. ”Va mai dau o veste, anul fiscal in SUA se termina in septembrie. Eu sunt ferm convins ca in octombie, cel tarziu, nu o sa mai avem…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, a declarat pentru TVR ca țara noastra poate intra intra in programul Visa Waiver dupa evaluarea finala care se va termina vara viitoare.El a precizat ca SUA va anunța in ianuarie 2025 daca Romania a coborit rata de refuz a vizelor de la 8% la 3%, apoi…

- Marcel Ciolacu anunța ca vizele romanilor pentru SUA vor fi ridicate in curand, chiar in acest an. Din luna octombrie am putea calatori fara vize in Statele Unite, dupa cum anunța chiar Marcel Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca este ferm convins ca vizele vor disparea in a doua jumatate…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți seara, 7 mai, dupa intrevederea cu președintele american Joe Biden de la Casa Alba, ca in momentul in care rata de refuz se va „imbunatați”, atunci exista „speranța legitima” ca Romania va intra in programul Visa Waiver.„Sunt foarte multe discuții tehnice…

- Romanii vor putea calatori fara viza in Statele Unite ale Americii de anul viitor. Romania face eforturi susținute pentru a intra in programul Visa Waiver, potrivit ambasadorului Romaniei in SUA, Andrei Muraru.

- Romanii vor putea calatori fara vize in Statele Unite dupa acceptarea Romaniei in programul Visa Waiver, condiția necesara fiind ca rata de refuz la cererile depuse de romani pentru viza americana sa fie mai mica de 3%. Context: Cele mai recente date oficiale indica faptul ca rata de refuz a vizelor…

- Zona centrala a municipiului Suceava va gazdui, timp de aproape o luna de zile, o expoziție dedicata implinirii unui sfert de secol de parteneriat strategic intre Statele Unite ale Americii și Romania.Mai mult, ambasadorul SUA la București, Kathleen Kavalec, va fi prezenta pe 13 martie la Suceava, ...

