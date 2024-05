Stiri pe aceeasi tema

- Fostul castigator al US Open in 2003 si fost numar 1 mondial, americanul Andy Roddick a anuntat ca a suferit de cancer de piele. Jucatorul american de tenis, in varsta de 41 de ani, a facut anuntul saptamana trecuta in cadrul podcastului sau „Served with Andy Roddick”. Andy Roddick: „Am avut diferite…

- Mihai Albu (61 de ani) a anunțat in cursul zilei de ieri o veste trista. In urma unui control de rutina, celebrul designer de pantofi a fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- forma maligna) de prostata, potrivit click.ro. Fostul soț al Iuliei Albu a fost supus unei intervenții chirurgicale realizata…

- Elevii din București ar putea fi testati cu aparatele Drug Test la scoala. Testele vor fi efectuate de medici sau de experți antidrog. Aceasta este una dintre propunerile autoritaților din București. Pentru combaterea acestui fenomen, autoritațile iau in calcul și introducerea obligativitații efectuarii…

- Majoritatea oamenilor poarta telefonul mobil in buzunar, insa se discuta despre siguranța acestei practici. Dispozitivele mobile sunt emițatoare puternice de radiații cu radiofrecvența, iar unele studii sugereaza ca aceste radiații ar putea avea consecințe negative asupra sanatații noastre, noteaza…

- Cea mai mortala boala infectioasa din lume, tuberculoza (TBC sau TB), ucide peste un milion de oameni in fiecare an. Oamenii de stiinta spun ca sunt aproape de a dezvolta un test de sange care ar putea identifica milioane de persoane care raspandesc boala fara sa stie. Tuberculoza ramane un subiect…

- Vasele de sange sparte, cunoscute și sub numele de vene de paianjen, pot aparea in majoritatea zonelor corpului. Atunci cand apar pe fața, ele arata de regula ca niște linii mici, roșii. De asemenea, ele apar frecvent și la nivelul picioarelor.

- Alzheimer face ravagii silențioase in creier cu mult timp inainte de apariția simptomelor, iar acum oamenii de știința au noi indicii despre secvența dominanta a acestor schimbari - o posibila fereastra pentru a interveni intr-o zi.

- Patru proteine din sange care ar putea prezice riscul de a dezvolta demențe cu pana la 10 ani inainte de debutul simptomelor au fost identificate de catre cercetatorii de la Universitatea Fudan din Shanghai, China.