Teste antidrog și analize de sânge pentru elevii din București Elevii din București ar putea fi testati cu aparatele Drug Test la scoala. Testele vor fi efectuate de medici sau de experți antidrog. Aceasta este una dintre propunerile autoritaților din București. Pentru combaterea acestui fenomen, autoritațile iau in calcul și introducerea obligativitații efectuarii unor analize de sange anuale inainte de inceperea anului școlar, precum și implementarea unei ore de educație antidrog in curriculumul școlar. Potrivit prefectului Capitalei, parinții au primit deja mai multe chestionare, iar feedback-ul a fost unul pozitiv. S-a intocmit și un raport in baza caruia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței Consiliului Politic Național al PSD, desfașurata miercuri, Rareș Hopinca, actualul Prefect al Capitalei, a fost desemnat candidatul partidului la Primaria Sectorului 2 din București. Aceasta decizie vine in contextul in care PSD și PNL au convenit sa susțina candidați comuni la toate…

- Ministerul Educatiei trage un semnal de alarma! Plosnitele au invadat unitatile de invatamant din sectorul 5 din Bucuresti. Asadar, in aceasta zona a Capitalei, elevii nu vor merge la scoala luni, 25 martie. Toate scolile si gradinitele din Sectorul 5 vor fi inchise luni pentru dezinsectie, astfel ca…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone vine cu noi acuzații la adresa contacandidaților care intra in cursa pentru fotoliul Capitalei. Mesajul sau, intitulat „Scrisoare pentru saltimbancii politicii de circ și stapanii lor trufași”, ii ataca pe politicieni. In postarea realizata de Cristian…

- Cristian Popescu Piedone a emis prognoza meteo in politica. In ciuda faptului ca ”vine furtuna peste București”, primarul Sectorului 5 se arata hotarat sa o infrunte. Intr-o postare plina de poezie și aluzii la starea actuala a scenei politice, Piedone iși arata determinarea de a candida pentru fotoliul…

- Elevii din Bucuresti revin la cursuri, incepand de luni, dupa o saptamana de vacanța, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii au profitat din plin de aceasta perioada, pe care mulți au numit-o vacanța de schi. La decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti,…

- Acuzații grave la adresa unor pompieri din București, care ar fi furat mai multe bijuterii. Salvatorii sunt acuzați ca in urma unei intervenții de stingere a flacarilor, aceștia ar fi furat mai multe bijuterii. Totul a inceput in urma cu doi ani, cand pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu…

- Primarul sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone, a suferit un incident neașteptat in timpul unei inspecții pe șantier, cazand și ranindu-se. Momentul a fost surprins de camerele de luat vederi ale martorilor, iar imaginile video au devenit virale pe rețelele de socializare. In timp ce…

- Luna Ianuarie e aproape de final, iar in luna Februarie, elevii se vor putea bucura de inca o vacanța și anume, vacanța de schi. Vacanța de schi este stabilita de fiecare inspectorat școlar, in funcție de consultarile cu parinții, elevii și partenerii instituționali. Perioada in care poate fi stabilita…